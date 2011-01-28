Массовые беспорядки в Египте: погибли уже 7 человек, более 500 ранены

Массовые беспорядки охватывают все новые города на севере и востоке Египта. Погибли уже 7 человек, более 500 ранены.

Утром в Суэце произошли новые столкновения демонстрантов с силами безопасности. Разъяренная толпа била витрины магазинов и поджигала машины, а в стражей порядка полетели камни. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Известно, что во время столкновений ранения получили не менее 15 военнослужащих и полицейских.

Тем временем в интернете появились новые призывы к массовым акциям протеста. В столицу Египта накануне были введены элитные войска. Международные наблюдатели опасаются, что новые антиправительственные выступления могут привести к кровопролитию и хаосу в стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».