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Президент Беларуси встретился с Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой

15 мая 2008 16:55
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Александр Лукашенко считает важным дальнейшее развитие сотрудничества генеральных прокуратур Беларуси и России в борьбе с оргпреступностью, экономическими преступлениями и коррупцией.

Отметив важность взаимодействия силовых структур двух государств, Александр Лукашенко заявил, что высоко оценивает существующий уровень сотрудничества генпрокуратур двух стран.

Эффективно бороться с организованной преступностью на пространстве Союзного государства можно только совместными усилиями, считает Александр Лукашенко. В свою очередь, Генпрокурор Юрий Чайка дополнил: только сообща мы можем победить транснациональную преступность. По его мнению, отношения между нашими прокурорскими системами находятся на высоком уровне.

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