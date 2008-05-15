Президент Беларуси встретился с Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой

Александр Лукашенко считает важным дальнейшее развитие сотрудничества генеральных прокуратур Беларуси и России в борьбе с оргпреступностью, экономическими преступлениями и коррупцией.

Отметив важность взаимодействия силовых структур двух государств, Александр Лукашенко заявил, что высоко оценивает существующий уровень сотрудничества генпрокуратур двух стран.

Эффективно бороться с организованной преступностью на пространстве Союзного государства можно только совместными усилиями, считает Александр Лукашенко. В свою очередь, Генпрокурор Юрий Чайка дополнил: только сообща мы можем победить транснациональную преступность. По его мнению, отношения между нашими прокурорскими системами находятся на высоком уровне.

