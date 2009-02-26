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В Евросоюзе заинтересованы в более тесных связях с Беларусью

26 февраля 2009 17:52
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Об этом заявляют уполномоченные по правам человека четырех наиболее развитых стран Евросоюза Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии.Делегация омбудсменов прибыла в Минск накануне вечером. Визит носит рабочий, ознакомительный характер. Запланированы встречи в белорусском парламенте, министерстве внутренних дел и юстиции. Высокопоставленные чиновники Евросоюза в своих оценках отмечают позитивные, что очень важно, с их точки зрения, изменения.

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