В Евросоюзе заинтересованы в более тесных связях с Беларусью

Об этом заявляют уполномоченные по правам человека четырех наиболее развитых стран Евросоюза Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии.Делегация омбудсменов прибыла в Минск накануне вечером. Визит носит рабочий, ознакомительный характер. Запланированы встречи в белорусском парламенте, министерстве внутренних дел и юстиции. Высокопоставленные чиновники Евросоюза в своих оценках отмечают позитивные, что очень важно, с их точки зрения, изменения.