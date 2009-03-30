Прямой эфир

Глава General Motors уволился по просьбе Обамы?

30 марта 2009 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Рик Вагонер ушел перед тем, как Белый дом выделит автогиганту новый кредит

Как выяснилось, об этом его попросил сам Белый дом, уточняет «Комсомольская правда».

Автогиганты General Motors и Chrysler уже получили от государства 17,4 миллиарда долларов и сейчас просят выделить им еще 21,6 миллиарда. Как сообщили АР знакомые с планом источники, администрация Обамы выделит GM дополнительные средства на реструктуризацию в течение 60 дней, а «Крайслеру» дадут шесть миллиардов и 30 дней на слияние с итальянским «Фиатом».

Условия ухода Вагонера, равно как и кандидатура будущего преемника, пока не разглашаются.

Другие новости рубрики

Все новости
29 марта 2009 13:40

В Черногории – досрочные парламентские выборы

29 марта 2009 13:20

Тысячи сторонников свергнутого президента Мадагаскара шестой день митингуют в центре Антананариву

29 марта 2009 12:30

В преддверии саммита «Большой 20-ки» Европу захлестнула волна массовых акций протеста