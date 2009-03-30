Глава General Motors уволился по просьбе Обамы?

Рик Вагонер ушел перед тем, как Белый дом выделит автогиганту новый кредит

Как выяснилось, об этом его попросил сам Белый дом, уточняет «Комсомольская правда».

Автогиганты General Motors и Chrysler уже получили от государства 17,4 миллиарда долларов и сейчас просят выделить им еще 21,6 миллиарда. Как сообщили АР знакомые с планом источники, администрация Обамы выделит GM дополнительные средства на реструктуризацию в течение 60 дней, а «Крайслеру» дадут шесть миллиардов и 30 дней на слияние с итальянским «Фиатом».

Условия ухода Вагонера, равно как и кандидатура будущего преемника, пока не разглашаются.