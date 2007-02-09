Президент и прокурор поговорили о коррупции

Генеральный прокурор Петр Миклашевич доложил Президенту страны об итогах деятельности органов прокуратуры за год. Борьба с коррупцией и надзор за соблюдением законодательства - эти два направления были главными в 2006 году. Главе государства было доложено о результатах проверки работы организаций и предприятий с обращениями граждан.

В Беларуси сокращается число преступлений, доложил генеральный прокурор Президенту. В целом, их число уменьшилось на 2%, а количество тяжких и особо тяжких сократилось на 11%. Александр Лукашенко потребовал ещё больше активизировать работу в этом направлении, подчеркнув, что преступность - это фактор социальной напряженности. Генеральный прокурор также сообщил Президенту о выполнении Программы борьбы с коррупцией и о создании Государственной Антикоррупционной программы.