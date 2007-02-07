Совет глав государств СНГ защитит права трудящихся-мигрантов

Проект Конвенции о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей в центре внимания государств-участников СНГ.

Участие в рассмотрении проекта принимают представители девяти стран. Доработанный с учетом мнений сторон документ будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

Положение многих категорий мигрантов все еще весьма уязвимо. Зачастую одного желания приезжающих добросовестно трудиться бывает недостаточно. Для них принятие Конвенции - решение многих проблем.

Основное условие принятия Конвенции - соответствие международным нормам. Главная же цель самого документа - создание равных условий для рабочих и служащих во всех 12 государствах СНГ, поскольку ситуация в некоторых странах требует срочного вмешательства. Беларусь же в последние годы стала одной из наиболее привлекательных для мигрантов стран. Пример тому - семья Хандадаша Ганбарова, приехавшая из Азербайджана.



Доказательство стабильности жизни в республике - трое детей, двое из которых родились уже здесь. Хандадаш понимает - недостаточно просто купить билет и приехать в страну. Важно приносить пользу государству. Конвенция призвана помочь именно таким людям, а также их семьям.

В мире нет ни одного региона, где не было бы своего контингента трудящихся мигрантов. А значит и создание благоприятных условий выгодно не только для приезжих, но и для всех граждан.