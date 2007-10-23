Беларусь не отступит от интеграционных процессов в СНГ

Принятая концепция развития СНГ позволит вести конкретную работу по развитию Содружества. Это отметил Президент Беларуси на встрече с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Александр Лукашенко подчеркнул, что принятые на саммите в Душанбе документы будут способствовать дальнейшей интеграции. "Официальный Минск принимал в разработке этих документов активное участие и впредь Беларусь не намерена отходить от интеграционных процессов", - заявил глава государства.

Встреча белорусского Президента и исполнительного секретаря СНГ длилась 1,5 часа. После Сергей Лебедев заявил журналистам, что Александр Лукашенко конструктивно настроен относительно будущего Содружества. Исполнительный секретарь СНГ подчеркнул, что "Беларусь выражает готовность решать существующие в рамках Содружества проблемы".



Сергей Лебедев в Минске намерен пробыть 4 дня. Недавно назначенный исполнительный секретарь СНГ свой вояж по странам-участницам Содружества начал именно с Беларуси. И не разочаровался: позиция официального Минска сразу стала ему близкой и понятной.

Генерал Сергей Лебедев, 7 лет пребывавший на посту директора службы внешней разведки России, в новом должностной роли выступил впервые. Белорусский Президент стал первым собеседником нового исполнительного секретаря СНГ. После Минска в маршруте Сергея Лебедева значатся Бишкек, Астана и Ташкент.