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Беларусь не отступит от интеграционных процессов в СНГ

23 октября 2007 10:39
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Принятая концепция развития СНГ позволит вести конкретную работу по развитию Содружества. Это отметил Президент Беларуси на встрече с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Александр Лукашенко подчеркнул, что принятые на саммите в Душанбе документы будут способствовать дальнейшей интеграции. "Официальный Минск принимал в разработке этих документов  активное участие и впредь Беларусь не намерена отходить от интеграционных процессов", - заявил глава государства.

Встреча белорусского Президента и исполнительного секретаря СНГ длилась 1,5 часа. После  Сергей Лебедев заявил журналистам, что  Александр Лукашенко конструктивно настроен относительно будущего Содружества. Исполнительный секретарь СНГ подчеркнул, что "Беларусь выражает готовность решать существующие в рамках Содружества проблемы".

Сергей Лебедев в Минске намерен пробыть 4 дня. Недавно назначенный  исполнительный секретарь СНГ свой вояж по странам-участницам Содружества начал именно с Беларуси. И не разочаровался: позиция официального Минска сразу стала ему близкой и понятной.

Генерал Сергей Лебедев, 7 лет пребывавший на посту директора службы внешней разведки России, в новом должностной роли выступил впервые. Белорусский Президент стал первым собеседником нового исполнительного секретаря СНГ. После Минска в маршруте Сергея Лебедева значатся Бишкек, Астана и Ташкент.

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