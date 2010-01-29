Конфуз Януковича: политик назвал Чехова «великим украинским поэтом»

Лидер Партии регионов (ПР), кандидат в президенты Украины Виктор Янукович в эфире телемоста «Симферополь-регионы» назвал писателя Антона Чехова украинским поэтом.

Как сообщает UBR, на вопрос ялтинцев о том, что будет с домом-музеем Чехова, Янукович ответил, что прекрасно осведомлен о том, что в Ялте отмечают «150 лет творчества Чехова», и сделает все, чтобы сохранить память о «великом украинском поэте».

После того, как Янукович первый раз произнес «украинский», выглядело так, будто ему подали знак, и он добавил: «украинский, русский, да и вообще поэт мирового значения».

Лидер ПР пообещал, что после своей победы подпишет указ о праздновании юбилея Чехова, «потому что Чехов — это великий и великолепный поэт».

Стоит отметить, что это не первый «литературный» конфуз Януковича. Выступая на одесской конференции Партии регионов, он перепутал фамилию деятеля немецкого рабочего движения Августа Бебеля с фамилией одесского писателя Исаака Бабеля.

Так, в 2006 году на предвыборном митинге в Одессе он назвал уроженку города, известную поэтессу Анну Ахматову Ахметовой. Также лидер ПР перепутал фамилию советского поэта Павла Беспощадного, назвав его Павлом Бессмертным.