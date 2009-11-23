Анатолий Смирнов: Таможенный союз необходимо расширять

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В гостях программы «Неделя» Анатолий СМИРНОВ, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстана в Республики Беларусь

Вопрос, который дебатируется до сих пор, - о вступлении в ВТО. Как Вам видится перспектива: лучше и целесообразнее это делать тройкой или все-таки по отдельности? На неделе об этом высказывался г-н Медведев….

Мое мнение, что нужно вступать тройкой: Таможенным союзом. Мы не зря создаем эту структуру. Посмотрите на Европейский союз – 27 стран интегрируются, избрали Президента. И что, плохо ЕС работает? Прекрасно работает. Люди прекрасно живут там. Мы по той же схеме пошли: ЕС тоже был таможенным союзом.

Таможенный союз необходимо расширять – мы не можем только в рамках тройки работать. Территория от Польши до Китая включает в себя рынок - 170 млн. человек.

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