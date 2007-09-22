Глава Костромской области погиб в автокатастрофе

В Костроме простились с губернатором области Виктором Шершуновым.Траурная церемония прошла в здании Дворянского собрания. Проститься с Виктором Шершуновым, который 11 лет возглавлял область, пришли тысячи жителей.

Трагедия произошла в ночь на четверг на Ярославском шоссе Подмосковья. В машину губернатора на большой скорости врезалась иномарка. Виктор Шершунов и его водитель погибли на месте.

Следствию еще предстоит восстановить полную картину происшествия и определить виновника аварии. Губернатор будет похоронен на центральном кладбище Костромы.