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Глава Костромской области погиб в автокатастрофе

22 сентября 2007 16:43
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В Костроме простились с губернатором области Виктором Шершуновым.Траурная церемония прошла в здании Дворянского собрания. Проститься с Виктором Шершуновым, который 11 лет возглавлял область, пришли тысячи жителей.
Трагедия произошла в ночь на четверг на Ярославском шоссе Подмосковья. В машину губернатора на большой скорости врезалась иномарка. Виктор Шершунов и его водитель погибли на месте.
Следствию еще предстоит восстановить полную картину происшествия и определить виновника аварии. Губернатор будет похоронен на центральном кладбище Костромы.

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