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В преддверии саммита «Большой 20-ки» Европу захлестнула волна массовых акций протеста

29 марта 2009 12:30
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Самые масштабные демонстрации прошли в Лондоне, где в апреле откроется международный форум.

На улицы британской столицы с требованием принять меры по борьбе с бедностью и безработицей вышли более 35 тысяч человек. Многотысячные манифестации прошли в Берлине и Франкфурте-на-Майне. Десятки тысяч демонстрантов выступали против правительственных методов борьбы с мировым финансовым кризисом. Поначалу мирное шествие, закончилось столкновениями с полицией. Демонстранты бросали в стражей порядка камни и бутылки. В ответ полиция применила  водомeты и слезоточивый газ. Десятки человек арестованы.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» начнется в Лондоне в середине следующей недели. Основные темы встречи – мировой финансовый и экономический кризис. Премьер-министр Британии Гордон Браун выразил надежду на то, что главам государств удастся выработать общий подход к решению этих проблем.

Акции протеста также прошли в Риме, Мадриде, Париже и Брюсселе.

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