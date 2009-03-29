В преддверии саммита «Большой 20-ки» Европу захлестнула волна массовых акций протеста

Самые масштабные демонстрации прошли в Лондоне, где в апреле откроется международный форум.

На улицы британской столицы с требованием принять меры по борьбе с бедностью и безработицей вышли более 35 тысяч человек. Многотысячные манифестации прошли в Берлине и Франкфурте-на-Майне. Десятки тысяч демонстрантов выступали против правительственных методов борьбы с мировым финансовым кризисом. Поначалу мирное шествие, закончилось столкновениями с полицией. Демонстранты бросали в стражей порядка камни и бутылки. В ответ полиция применила водомeты и слезоточивый газ. Десятки человек арестованы.



Напомним, саммит «Большой двадцатки» начнется в Лондоне в середине следующей недели. Основные темы встречи – мировой финансовый и экономический кризис. Премьер-министр Британии Гордон Браун выразил надежду на то, что главам государств удастся выработать общий подход к решению этих проблем.



Акции протеста также прошли в Риме, Мадриде, Париже и Брюсселе.