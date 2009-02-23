Беларусь и Россия будут укреплять региональную группировку войск

Об этом заявил глава государства, выступая на приеме по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил.

Президент подчеркнул, что необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество и, прежде всего, укреплять отношения с главным нашим стратегическим союзником - Российской Федерацией. Александр Лукашенко отметил, что качественный уровень Вооруженных Сил должен соответствовать самым высоким требованиям.



Пяти офицерам Александр Лукашенко вручил сегодня генеральские погоны. В частности, звания генерал-майора присвоены полковникам Виталию Кирееву, Сергею Конопацкому и Александру Ройко. Очередные специальные звания генерал-майора внутренней службы получили полковники Валентин Карпицкий и Леонид Фармагей. А Виктору Конону присвоен чин государственного советника юстиции третьего класса. Александр Лукашенко поздравил военнослужащих с праздником и пожелал новых свершений на благо Родины.