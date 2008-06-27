Депутатам Верховной Рады запретили выходить из фракций

В противном случае они будут лишены мандата. Такое решение принял конституционный суд Украины. Поводом послужил майский прецедент, когда после выхода из фракций нескольких депутатов, коалиционное большинство фактически перестало существовать. Тем временем сами парламентарии считают, что решение Конституционного суда не повлияет на события в Раде. По мнению спикера есть три варианта выхода из политического кризиса - путем возобновления работы старой коалиции, формирования нового большинства или проведения досрочных парламентских выборов.