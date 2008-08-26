Беларусь-Сирия: дипломатия 15-летней выдержки

1,5 десятилетия назад между нашими государствами установились дипломатические отношения, которые и стали основой долгосрочного партнерства.

Сирия для нашей республики – ключевой партнер на Ближнем Востоке. В Сирию Беларусь экспортирует автотехнику МАЗа, металлопродукцию и тракторы МТЗ. А в качестве импорта получает плодоовощную продукцию, ткани и лекарственные средства. Кроме того, сирийский капитал проявляет интерес к поставкам продукции металлургии, оптической и электронной промышленности.

С 15-летием установлений дипотношений Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко особо подчеркнул конструктивный характер политического диалога и взаимодействия двух стран на международной арене. В свою очередь Президент Сирии Башар Асад также направил поздравление в адрес белорусского лидера. В своем послании он подтвердил стремление к укреплению дружественных отношений и развитию сотрудничества между Сирией и Беларусью.

