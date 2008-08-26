В республике завершается регистрация кандидатов в депутаты белорусского парламента

Последний день – 28 августа. Затем начнётся период агитации и пропаганды.

На 110 мест в нижней палате по итогам выдвижения претендуют 365 соискателей. Среди желающих стать народными избранниками - 68 женщин, 29 граждан в возрасте до 30 лет. 41 человек из нынешних претендентов уже являлся депутатом Палаты представителей. Наибольшее количество желающих баллотироваться в белорусский парламент выдвинулось в 20 округах Минска - 103 человека.

Регистрация кандидатов в депутаты будет осуществляться на заседаниях окружных избиркомов. На них смогут присутствовать международные наблюдатели, в частности, от ОБСЕ. Сейчас окружные комиссии анализируют документы, поступившие от претендентов на депутатские кресла. День выборов назначен на 28 сентября.

