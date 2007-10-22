Виктор Шейман отправился с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты

Во время встреч с руководством страны будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия, и в частности, ряд инвестиционных проектов в сфере недвижимости, нефтехимии, промышленности, энергобезопасности и туризма.
Напомним, в марте 2000 и 2007 годов Эмираты посещали государственные делегации во главе с Президентом Александром Лукашенко. Отметим, что эта страна - один из основных торговых партнеров Беларуси среди государств Персидского залива. В разные периоды сюда поставлялись белорусские товары более чем по 50 позициям.