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Виктор Шейман отправился с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты

22 октября 2007 15:30
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Начался официальный визит Госсекретаря Совета Безопасности Беларуси, руководителя рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества нашей республики и ОАЭ Виктора Шеймана в ОАЭ.

Во время встреч с руководством страны будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия, и в частности, ряд инвестиционных проектов в сфере недвижимости, нефтехимии, промышленности, энергобезопасности и туризма.

Напомним, в марте 2000 и  2007 годов Эмираты посещали государственные делегации во главе с Президентом Александром Лукашенко. Отметим, что эта страна - один из основных торговых партнеров Беларуси среди  государств Персидского залива. В разные периоды сюда поставлялись белорусские товары более чем по 50 позициям.

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