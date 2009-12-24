Анатолий Розанов: НАТО для Беларуси – это не ЕС

В Минске прошел международный семинар «НАТО: вызовы настоящего и будущего».

Семинар был организован факультетом международных отношений БГУ, Центром изучения внешней политики и безопасности при содействии Департамента общественной дипломатии НАТО. Участники рассмотрели роль Атлантического альянса в новой системе мировой и европейской безопасности, эволюцию отношений Беларуси, России и Украины с Североатлантическим союзом.

Профессор Анатолий Розанов:

Со дня основания НАТО идут дискуссии о месте этой организации в Европе и мире, о судьбе трансатлантического проекта, изначально задуманного для противодействия «советской угрозе». Кризисные явления сопровождали Атлантический альянс на протяжении всей его истории (достаточно вспомнить 1966 год, когда Франция вышла из военной структуры НАТО и штаб-квартиру блока пришлось перенести из Парижа в Брюссель), однако он остается сравнительно действенным объединением.

Сейчас разрабатывается новая стратегическая концепция, которая будет утверждена на саммите НАТО в Лиссабоне в конце 2010 года. В документе должны быть отражены способы борьбы с возникающими угрозами, пути обеспечения энергетической и кибернетической безопасности, средства противодействия международному терроризму и распространению ядерного оружия. Ключевая проблема заключается в поиске адекватных ориентиров Атлантического альянса. «Главный вопрос в том, – заметил Квентин Пил на страницах «Файнэншл таймс», – в какой мере НАТО должна быть ”экспедиционным” альянсом, инструментом интервенции за пределами своей территории, как в Афганистане, и не следует ли этой организации ограничиться чисто оборонительными задачами».

США и Великобритания активно выступают за расширение горизонтов НАТО, выход за пределы трансатлантических рамок. Посол США в НАТО Иво Даалдер утверждает: «Североатлантический регион – это не остров. Он погружен в глобально интегрированный мир. В наши дни правильный взгляд на трансатлантические отношения должен быть не столько американским или европейским, сколько глобальным. И НАТО также должна все более рассматривать себя не только в контексте трансатлантической перспективы, но и глобальной перспективы».

Некоторые союзники, особенно из числа новых членов НАТО, не очень-то приветствуют такого рода соображения. Для них прежде всего важна традиционная функция альянса в сфере коллективной обороны, использование механизмов НАТО в сдерживании «российского неоимпериализма».

Заметный интерес вызывает вопрос о возможности перемен по линии Беларусь–НАТО на фоне сдвига в отношениях Беларуси с ЕС. Как представляется, в штаб-квартире НАТО есть намерение расширить и углубить связи с Беларусью в рамках программы «Партнерство ради мира» и Совета евроатлантического партнерства. Белорусская сторона также выражает готовность к более продвинутому сотрудничеству с Североатлантическим союзом – там, где это целесообразно.

Вместе с тем надо иметь в виду, как было подчеркнуто в ходе семинара, что НАТО – это не ЕС. У Евросоюза имеются более разнообразные инструменты взаимодействия с Беларусью, скажем, в сфере экономики и энергетики. НАТО же сфокусирована на военно-политическую проблематику, вопросы безопасности. К тому же в альянсе тон задают Соединенные Штаты, не входящие в ЕС. А у США пока не обозначилось столь же определенное стремление открыть новую страницу в отношениях с Беларусью, как это уже проявилось со стороны Евросоюза.

В ходе состоявшейся дискуссии был затронут вопрос об отношении НАТО к инициативе Президента РФ Д.А.Медведева о заключении Договора о европейской безопасности. Проект договора был направлен главам государств и правительств, а также руководителям военно-политических организаций, которые функционируют в Евроатлантическом регионе, в том числе НАТО. Документ, согласно российской позиции, нацелен в первую очередь на то, чтобы принцип, в соответствии с которым ни одно государство в Евроатлантике не должно укреплять свою безопасность за счет безопасности других (неделимость безопасности), стал бы юридически обязывающим.

Однако НАТО, похоже, вполне устраивает существующее положение дел. В штаб-квартире альянса вряд ли поддержат шаги, которые так или иначе девальвировали бы Североатлантический договор 1949 года. Как полагает Джон Локланд, руководитель исследований Института демократии и сотрудничества в Париже, реализация российского предложения «по сути, сделает НАТО бесполезным».

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что наилучший формат для обсуждения российской инициативы – это площадка ОБСЕ.