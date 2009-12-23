Аргентинский суд потребовал арестовать бывшего главу Китая по обвинению в преступлениях против человечности

Аргентинский судья выдал ордер на арест бывшего председателя Китая Цзян Цзэминя и бывшего руководителя службы госбезопасности Китая Луо Гана по обвинению в преступлениях против человечности.

Как сообщает Reuters, ордер на арест выдал федеральный судья Октавио де Ламадрид, который направил соответствующий запрос в Интерпол, с просьбой объявить Цзян Цзэминя в международный розыск. Судебный вердикт вынесен по заявлению лидера религиозного движения «Фалуна Гонга», чья группа, по его заявлению, подверглась геноциду в Китае со стороны китайского правительства.

По аргентинским законам, местные суды имеют право рассматривать и выносить решения по делам, связанных с защитой прав человека за рубежом. На практике ордер означает возможность экстрадиции обвиняемых, но лишь в том случае, если они пересекут границу какой-либо дружественной Аргентине страны.



Цзян Цзэминь - генеральный секретарь ЦК КПК с 1989 по 2002, председатель Военного совета ЦК КПК с 1989 по 2004, председатель Центрального военного совета КНР с 1990 по 2005, председатель КНР с 1993 по 2003.