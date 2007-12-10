Зимний отдых за счет государства

Около 100 тысяч детей до 16 лет смогут отдохнуть и оздоровиться в лагерях с дневным пребыванием. На оздоровление белорусских школьников на зимних каникулах выделено более двух миллиардов рублей. Для школьников будет организовано питание, а также спортивные, оздоровительные и культурные мероприятия. В профильных лагерях в течение 9 дней отдохнут 1 тысяча 40 детей, на каждого ребенка из госбюджета выделено по 80 тысяч. Что касается лагерей с дневным пребыванием, то в них смогут оздоровиться на зимних каникулах более 95 тысяч мальчиков и девочек.