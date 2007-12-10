Прямой эфир

Зимний отдых за счет государства

10 декабря 2007 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Около 100 тысяч детей до 16 лет смогут отдохнуть и оздоровиться в лагерях с дневным пребыванием. На оздоровление белорусских школьников на зимних каникулах выделено более двух миллиардов рублей. Для школьников будет организовано питание, а также спортивные, оздоровительные и культурные мероприятия. В профильных лагерях в течение 9 дней отдохнут 1 тысяча 40 детей, на каждого ребенка из госбюджета выделено по 80 тысяч. Что касается лагерей с дневным пребыванием, то в них смогут оздоровиться на зимних каникулах более 95 тысяч мальчиков и девочек.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
10 декабря 2007 09:21

Более 100 уголовных дел на нерадивых родителей

09 декабря 2007 15:28

В Беларуси выбирали лучшую кошку 2007 года

09 декабря 2007 15:28

В Польше зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа