В театр - в каске

Недостроенная сцена Театра оперы и балета Беларуси превратилась в конкурсную площадку.

Три недели здесь будут соревноваться штукатуры со всей республики. За это время работы по реконструкции Театра оперы и балета существенно продвинутся. Ведь мастера оштукатурят не менее трети всех поверхностей помещения. Конкурс определит команду-победительницу и имена лучших штукатуров.

Лучшие строительные материалы и лучшие рабочие руки республики - на реставрации здания Театра оперы и балета. Из советской эпохи позаимствовали добрую традицию - конкурс профессионального мастерства. В прошлом году оценили работу и выбрали лучших каменщиков, в этом - ищут самого профессионального штукатура.

До 1 декабря 2008 года все строительные и отделочные работы должны быть завершены и в театр, наконец, вернутся музыканты и актёры. Потому сейчас на конкурсантов возлагают большие надежды: за три недели планируется оштукатурить порядка 20 тысяч квадратных метров стен. Полный же объём работ - в 3 раза больше.

Экскаватор на сцене, строители в гримёрках - на объекте республиканского значения кипят работы. Театр должен предстать в первоначальном виде, именно в таком, каким задумывал его в 1934 году архитектор Лангбард. В Республиканском конкурсе штукатуров изначально заявили об участии более 20 организаций, на объект явились представители лишь 12 - высокие темпы строительства не позволили остальным приехать в столицу.

Предварительные итоги конкурса будут подводиться каждый день - уже сегодня жюри выделило работу солигорской и борисовской бригад. Денежные премии штукатурам вручат в начале сентября: по признанию членов жюри, выбирать лучших из лучших будут не только по качеству выполненных работ - во внимание примут и объём, и неукоснительное соблюдение требований техники безопасности.

