В Светлогорске при исполнении служебных обязанностей убит участковый

Майор милиции Юрий Шутов стал жертвой семейного скандалиста. Дебошир нанес участковому 6 ножевых ранений, после чего покончил жизнь самоубийством из табельного оружия сотрудника.

Утро светлогорской семьи началось со скандала. Муж приревновал свою супругу и пригрозил ей, что расправится с ней. Женщина побежала на улицу искать спасителя. К своему несчастью в тот момент рядом проходил участковый милиционер Юрий Шутов.

Последние слова, которые слышали сослуживцы по мобильному телефону - необходима помощь по адресу Светлогорск, микрорайон "Первомайский", дом 2. Два ножевых удара в спину не дали майору милиции договорить. "Каратель" забаррикадировался в своей квартире, прихватив для обороны пистолет Макарова с пояса Юрия Шутова.

В гомельском УВД этот случай называют вопиющим. Больше десятка лет ничего подобного с сотрудниками милиции при исполнении обязанностей не происходило. Прокуратура по факту смерти участкового завело уголовное дело. Но тот, кого можно осудить в этой трагедии - уже сам подписал себе приговор.

