В правительстве Беларуси обсуждают подготовку к уборочной кампании

Для уборки урожая зерновых и зернобобовых культур хозяйства имеют почти 13 тысяч комбайнов, более 3 тысяч зерносушильных комплексов и другую технику.

Ее готовность к началу уборочной страды — 90 процентов.

В этом году зерновых и зернобобовых культур в Беларуси посеяно больше чем в прошлом — 2,5 миллиона гектаров. Под пшеницу отведено свыше 500 тысяч гектаров.

И сегодня же Минсельхозпрод Беларуси проверит готовность хозяйств к уборочной кампании. В каждом регионе созданы оперативные группы, которые ежедневно будут инспектировать по несколько районов.

Специалисты выйдут в поля и оценят качество заготовки кормов. Особое внимание готовности зерноуборочных комбайнов, их обеспеченности горюче-смазочными материалами и запчастями. Помимо этого, проверят, как в хозяйствах обеспечивают безопасность участников жатвы.