В Минске начинается сезонный ремонт дорог

Бороться с проблемами дорог приходится целым бригадам. Зимой вода и холод сделали своё дело, и теперь самое время - латать выбоины по современным технологиям.

Столичные магистрали разошлись по швам, и теперь дорожникам придётся штопать железобетонные дыры. В то время как дорожные мастера ускоряются, автомобилистам приходится снижать скорость. К примеру, в Романовской слободе ямочный бум парализовал целые потоки машин. К началу мая раненые дороги кропотливым трудом дорожников снова превратятся в гладкое покрытие.

Работник дорожной службы:

Сейчас делаем литой асфальт, потому что пока еще холодно. Совсем скоро начнем делать и основной. Выведем новую технику и автомобилистам будет комфортно ездить.