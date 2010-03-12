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В Минске начинается сезонный ремонт дорог

12 марта 2010 09:56
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Бороться с проблемами дорог приходится целым бригадам. Зимой вода и холод сделали своё дело, и теперь самое время - латать выбоины по современным технологиям.

Столичные магистрали разошлись по швам, и теперь дорожникам придётся штопать железобетонные дыры. В то время как дорожные мастера ускоряются, автомобилистам приходится снижать скорость. К примеру, в Романовской слободе ямочный бум парализовал целые потоки машин. К началу мая раненые дороги кропотливым трудом дорожников снова превратятся в гладкое покрытие.

Работник дорожной службы:
Сейчас делаем литой асфальт, потому что пока еще холодно. Совсем скоро начнем делать и основной. Выведем новую технику и автомобилистам будет комфортно ездить.

# общество

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