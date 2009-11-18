В Колумбии выбрали самую красивую девушку страны

За титул «Мисс Колумбия-2009» боролись представительницы всех департаментов государства – таковых более трех десятков.
В Витебске открылась выставка, где в макетах и рисунках студенты государственного технического колледжа показали, как, к примеру, могут выглядеть витебский аэропорт, областная консерватория и церковь Святой Благоверной Матроны.
Перспективы развития торговой инфраструктуры обсудили в Мингорисполкоме.
Арнольд Шварценеггер решил поднять боевой дух американских солдат.
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