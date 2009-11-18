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В Колумбии выбрали самую красивую девушку страны

18 ноября 2009 14:09
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Корона и почётное звание достались 22-летней модели Наталье Наварро Галвис.

За титул «Мисс Колумбия-2009» боролись представительницы всех департаментов государства – таковых более трех десятков.

«Мисс Колумбия-2009»

«Мисс Колумбия-2009»

«Мисс Колумбия-2009»

«Мисс Колумбия-2009»

# общество # Фотофакт

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