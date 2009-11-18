В Колумбии выбрали самую красивую девушку страны

Начинающие архитекторы представили свои работы

В Витебске открылась выставка, где в макетах и рисунках студенты государственного технического колледжа показали, как, к примеру, могут выглядеть витебский аэропорт, областная консерватория и церковь Святой Благоверной Матроны.