В Китае торжественно открывается самая масштабная мировая ярмарка

По прогнозам экспертов, ЭКСПО-2010 может собрать до ста миллионов посетителей и участников - это будет абсолютный рекорд всех времен и народов.

Свои экономические и культурные достижения продемонстрируют более 200 стран мира. Среди них и Беларусь. Площадь павильона нашей экспозиции — тысяча квадратных метров. Расположен он очень удачно, практически в самом центре выставки. Нашу делегацию в Шанхае возглавляет вице-премьер правительства Виктор Буря.

Детали церемонии открытия организаторы пока держат в секрете. Известно только то, что мероприятие пройдет на берегу реки Хуанпу и продлится около двух часов. Для посетителей ЭКСПО-2010 откроет свои двери завтра и будет работать до ноября. День Беларуси на выставке — 11 октября.

Председателя КНР Ху Цзиньтао с открытием выставки поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Наши экспозиции, несомненно, станут достойным украшением многонационального созвездия выставочных павильонов, позволят миллионам посетителей ознакомиться с достижениями белорусского и китайского народов в области экономики, образования, науки, культуры и спорта», — отметил Александр Лукашенко.