В Гродно изъяли полторы тонны спиртосодержащей жидкости в гараже местного жителя

Подготовленные к розливу бутылки стояли в несколько рядов.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Водка и коньяк разливались в антисанитарных условиях. Достаточно сказать, что в качестве тары использовались бутылки, которые собирались на свалках, покупались у бомжей, и после этого в них разливалось спиртное.

Оперативный работник:

В 2011 году это самая крупная партия задержанной спиртосодержащей продукции в Беларуси. Раньше таких задержаний не было. Всего изъято спиртосодержащей продукции на сумму более 60 миллионов рублей.



Подпольный завод ликвидирован, милиционеры устанавливают каналы сбыта фальсифицированной водки и поставщиков спиртосодержащей жидкости, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Какое именно наказание получит правонарушитель, определит суд. По закону за подпольное изготовление алкоголя в таком количестве предусмотрены штрафные санкции, начиная от 100 миллионов рублей.