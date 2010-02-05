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Сіноптыкі абяцаюць значнае паніжэнне тэмпературы на выхадныя

05 февраля 2010 16:38
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Суботняй ноччу чакаецца да мінус 18.

А ў ноч з нядзелі на панядзелак – да –22.

Паводле прагнозаў, пацяплее толькі да сярэдзіны наступнага тыдня.

# общество

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