Сіноптыкі абяцаюць значнае паніжэнне тэмпературы на выхадныя

А ў ноч з нядзелі на панядзелак – да –22.
Паводле прагнозаў, пацяплее толькі да сярэдзіны наступнага тыдня.
В частности, в городе Сумы предлагалось поработать в Киеве, агитируя за одного из кандидатов в президенты. Желающие должны были бесплатно отправляться в украинскую столицу на автобусах.
Об успешности переговоров накануне заявил и президент страны Трайан Бэсеску. Теперь слово только за румынским парламентом.
Руководство Союза заинтересовано в открытом диалоге в скорейшем устранении конфликта с незарегистрированным крылом Союза поляков Беларуси.
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