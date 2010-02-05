Сіноптыкі абяцаюць значнае паніжэнне тэмпературы на выхадныя

Украинская милиция разыскивает мошенников, которые приглашали людей заработать на выборах

В частности, в городе Сумы предлагалось поработать в Киеве, агитируя за одного из кандидатов в президенты. Желающие должны были бесплатно отправляться в украинскую столицу на автобусах.