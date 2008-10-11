Сегодня ночью минчане стали свидетелями грандиозного зрелища

Восемь большегрузных автомобилей перевозили специальные емкости для белорусской пивоваренной компании. Интерес был вызван размерами груза: 25 метров в длину и 7,5 в высоту. Что бы доставить гигантов к месту назначения потребовалась помощь милиции и работников «Минсктранса». Временно было перекрыто движение на проспекте Независимости, улицах Ф. Скорины, Филимонова и Радиальной. На некоторых участках, пришлось демонтировать троллейбусную линию, и затем восстанавливать контактную сеть.