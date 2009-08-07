Работники ЗАГСа: мода на нумерологию проходит

Сейчас молодожены больше придерживаются церковного календаря. И выбирают дни, наиболее удобные для свадебных торжеств.

Сегодняшняя дата, где по порядку расположились семерка, восьмерка и девятка – особый свадебный бум не готовит. Десятки регистраций в день, для начала августа – излюбленной свадебной поры – традиционны. В это время нет церковных постов, а праздничный стол богат дарами природы.

Для тех, кто всё же видит в цифрах некий сакральный смысл, цифровой аккорд из трёх девяток также не станет хитом этого года. Он выпадает в сентябре на среду. И не каждый гость может освободиться от своих рабочих дел среди недели.