После реконструкции открылся учебно-спортивный комплекс в Могилеве

Символично, что открытие тренировочной базы состоялось именно в день открытия зимних Олимпийских игр в Ванкувере.

Кстати среди биатлонистов которые уже завтра будут сражаться за медали есть и те кто начинал свой спортивный путь именно здесь на Динамовской базе на окраине Могилева. Это Сергей Новиков и Леонид Корниенко.



С 1977 года, даты основания комплекса, здесь прошли обучение тысячи юных спортсменов. Несмотря на свои незначительные площади, эта спортивная база всегда считалась кузницей лыжного резерва страны. Здесь свою спортивную карьеру начинал и заслуженный мастер спорта Олег Рыженков, ныне тренер молодежной сборной Беларуси по биатлону.

Юрий Бородич, председатель белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»:

– Уже сегодня здесь проживают спортсмены. Это будет работать не только на спорт, будут оказываться услуги и для населения. Интерес есть и для зарубежных команд, чтобы приезжать сюда на предсезонную подготовку. Поэтому, у меня нет сомнений, что это будет хороший комплекс для развития таких популярных видов спорта, как биатлон и лыжные гонки.

Сегодня этот исторически значимый спортивный объект приобрел новый облик. Полностью реконструировано головное здание комплекса. Так же здесь появились современный тренажерный зал и гостиничный комплекс.

В ближайшее время здесь планируется довести до ума и лыжероллерную трассу. Останавливать процесс подготовки будущих чемпионов нельзя. Не за горами Олимпиада 2014 года в Сочи.

Вячеслав Комисаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Могилев.