Подарок принца Уильяма невесте проглотила собака

Подарок британского принца Уильяма его подруге Кейт Мидлтон проглотила собака девушки – кокер-спаниель по кличке Отто.

Собака стащила антикварные серьги с жемчугом с прикроватного столика и сжевала их через несколько дней после того, как Мидлтон получила их в подарок, пишет The Daily Mail.

Как рассказала изданию подруга Мидлтон, невесте принца Уильяма очень понравились серьги, которые были добыты с большим трудом. Обнаружив пропажу, она сразу же заподозрила собаку и рассказала об этом Уильяму, однако тот не разозлился и, рассмеявшись, ответил, что рано или поздно серьги должны выйти наружу.

Последующие несколько дней Мидлтон выгуливала пса дважды в день, и когда серьги наконец объявились, выяснилось, что они не подлежат восстановлению. Узнав об этом, принц Уильям пообещал девушке купить ей новые. Принц также порадовался за собаку, которая в результате всего пережитого не пострадала.

Как рассказала собеседница издания, Отто и раньше обходился агрессивно с разными предметами. Например, как-то раз он сжевал ботинки отца Мидлтон, а однажды отгрыз угол журнального столика.