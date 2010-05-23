Почему чистоту и порядок в хозяйствах Могилевской области поддерживают не везде?

Качество молочной продукции начинается с порядка на фермах. На это неоднократно обращал внимание Президент Беларуси во время недавней поездки по Могилевской области.

В этом так называемом месте отдыха для работников молочно-товарной фермы в хозяйстве «Лебедянка» Белыничского района даже об элементарных удобствах говорить не приходится. Обеденный зал для работников и мойка доильных аппаратов – в одном помещении. Мария Шутова на этой ферме работает около десятка лет. Говорит, что такой в кавычках порядок здесь уже давно. Даже коров на выгул вывести - проблема. Животные вязнут в грязи.

Мария Шутова, телятница сельхозпредприятия:

– Когда сухо, то хорошо. А сейчас мокро и нет прохода коровам.

На соседней ферме – та же история. Запущенные территории, ветхие сараи и грязь. О порядке напоминают лишь сделанные на скорую руку элементы ландшафтного дизайна

Пётр Белов, председатель СПК «Лебедянка»:

– Я бы не сказал, что бардак. Просто помещения 50-х, 60-х годов. Мы планируем все животноводческие помещения СПК «Лебедянка» подготовить к 1 октября 2010 года.

В прошлом году около половины произведенного молока в СПК «Лебедянка» продавали вторым сортом, практически за копейки. В этом году ситуация в корне изменилась. Все чаще в хозяйстве стали реализовывать первосортный продукт. Как при таких антисанитарных условиях в хозяйстве удаётся улучшать качество реализуемого молока остается загадкой.

Непонятно пока и как, а главное за что будут восстанавливаться эти фермы. Ведь даже в самом Белыничском райисполкоме, похоже, пока не определились, что с ними делать. То ли ремонтировать, то ли вообще снести.

Николай Тарасюк, заместитель начальника по животноводству управления сельского хозяйства Белыничского райисполкома:

– Будем производить ремонт, делать пристройки. За один день и даже за один год проблему решить трудно. Вообще я вижу только снос этих старых ферм, построенных в 60-е годы.

Пока в Лебедянке ищут ответ на вопрос «что делать?», в соседнем хозяйстве «Родина» от слов уже перешли к делу. Фермы здесь тоже построены в тех же 60-х, но кругом чистота. Секрет прост, говорят сельчане, все зависит от руководителя, если он настоящий хозяин – тогда и порядок будет.

Вячеслав Комисаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Могилевская область.