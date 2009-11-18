Пионеров в Минске стало больше

Сегодня в Белорусскую республиканскую пионерскую организацию приняли учеников одной из минских гимназий.

Торжественная церемония во Дворце Республики была приурочена к Году родной земли. Обычно посвящение в пионеры проходит позднее, но гимназисты решили сделать этот шаг досрочно.

Сейчас в Беларуси красные галстуки и значки носят более полумиллиона школьников. Это самая массовая детская организация в нашей стране.

Сергей Лобанов:

- Пионер должен всем помогать. Читал в детстве книжки про пионеров — стало интересно. Пионер — это почётно.

Виктория Лукашенко:

- Сегодня мы становимся пионерами и это для нас очень важно. И мы будем выполнять свои обязанности.

Анна Ярош:

- Пионеры — это люди, которые всем помогают. Хочется стать пионером, чтобы быть первым во всех делах.

Наталья Обровец, председатель Центрального совета Белорусской Республиканской пионерской организации:

- Ежегодно ребята вступают в ряды пионерской организации, работают по программам и проектам. Наши ряды последние несколько лет держат лидирующее положение среди детских организаций республики.