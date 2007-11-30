Прямой эфир

Первое дежурство "мобильной лаборатории" погранслужбы

30 ноября 2007 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Три автопоезда из Германии задержаны на пограничном пункте "Козловичи". Радиационный фон груза превысил предельный уровень в 4 раза.

Это зафиксировала мобильная лаборатория погранслужбы. Сегодня она впервые вышла с дежурством на белорусско-польскую границу.

Мобильная лаборатория - настоящий научно-исследовательский институт. Ее "начинка"  позволяет быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Автомобиль может  определить наличие наркотиков, взрывчатых веществ, а так же ядерные и радиоактивные материалы. 

Только в этом году на пункте пропуска "Козловичи" из-за превышения радиационного фона задержаны более 60 автомобилей. В основном это фуры со строительным материалом,  радиационный фон которого превышает норму. Если такой груз по решению комиссии не опасен, то он следует дальше. В обратном случае - автомобилю запрещен проезд по дорогам Республики.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
30 ноября 2007 14:49

На карте Минска появятся три новые улицы

30 ноября 2007 14:49

Через знания к просвещению

30 ноября 2007 14:49

Уроки мужества для молодежи