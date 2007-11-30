Первое дежурство "мобильной лаборатории" погранслужбы

Три автопоезда из Германии задержаны на пограничном пункте "Козловичи". Радиационный фон груза превысил предельный уровень в 4 раза.

Это зафиксировала мобильная лаборатория погранслужбы. Сегодня она впервые вышла с дежурством на белорусско-польскую границу.

Мобильная лаборатория - настоящий научно-исследовательский институт. Ее "начинка" позволяет быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Автомобиль может определить наличие наркотиков, взрывчатых веществ, а так же ядерные и радиоактивные материалы.

Только в этом году на пункте пропуска "Козловичи" из-за превышения радиационного фона задержаны более 60 автомобилей. В основном это фуры со строительным материалом, радиационный фон которого превышает норму. Если такой груз по решению комиссии не опасен, то он следует дальше. В обратном случае - автомобилю запрещен проезд по дорогам Республики.

