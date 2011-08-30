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Нынешний урожай зерна в Беларуси на миллион превышает прошлогодний

30 августа 2011 07:31
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Об этом сообщили в Минсельхозпроде.

Аграрии собрали почти восемь миллионов тонн. Причем каждая четвертая тонна в хлебном каравае на счету Минщины. Выполнен госзаказ по зерну, засыпано более 600 тысяч тонн пшеницы высочайшего класса. Жатва на финише финишу, осталось убрать гречиху и просо, зерновые культуры с приусадебных участков.

Отличилась на нынешней жатве и Витебщина. На ее счету – почти миллион триста тысяч тонн, причем число экипажей-тысячников в 3,5 раза превышает прошлогоднее. В лидеры вышли 240 экипажей комбайнов. Наибольшее количество передовиков трудились на полях Оршанского района.

Сейчас в северном регионе идет массовый сев озимых зерновых, которые уже занимают 7% площадей к плану, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Белоруссия

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