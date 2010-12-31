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Новогодний фейерверк у стелы «Минск — город-герой»

31 декабря 2010 08:25
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Гуляния в Минске пройдут на 30 площадках, главная праздничная площадка — у Национальной библиотеки.

Развлекательные мероприятия стартуют в 9 вечера во всех районах города. Ну, а основное и самое зрелищное событие Новогодней ночи — фейерверк — состоится у стелы «Минск — город-герой» в 1.30.

Белорусская милиция принимает необходимые меры безопасности в районе стелы «Минск — город-герой». Правоохранители в городе будут работать, используя турникеты и металлодетекторы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Как и ранее, пьяных не пропустят, не разрешат проносить спиртные напитки и колюще-режущие предметы. В то же время милиционеры будут соблюдать приказ о вежливом обращении с гражданами. В таком же режиме работают и сотрудники МЧС.

# общество # Взрыв пиротехники, фейерверк

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