МВФ начал процесс выборов нового директора-распорядителя

Страны СНГ предложили назначить главой МВФ президента Центробанка Казахстана Григория Марченко, и уже начали переговоры в его поддержку с государствами БРИКС.
Завершиться процесс регистрации кандидатов 10 июня. Новый глава фонда должен быть избран к 30 июня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Напомним, что бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан в настоящее время обвиняется в попытке изнасилования горничной.
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