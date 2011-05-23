МВФ начал процесс выборов нового директора-распорядителя

В списке претендентов – представители Франции, Казахстана, Бельгии и Мексики. Ведущим кандидатом на этот пост является министр финансов Франции Кристин Лагард, которая уже получила поддержку Германии и Великобритании.

Страны СНГ предложили назначить главой МВФ президента Центробанка Казахстана Григория Марченко, и уже начали переговоры в его поддержку с государствами БРИКС.

Завершиться процесс регистрации кандидатов 10 июня. Новый глава фонда должен быть избран к 30 июня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, что бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан в настоящее время обвиняется в попытке изнасилования горничной.

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