МВД выступает против легализации "секс-индустрии"

Пока правоохранительные органы инициируют ввод административной ответственности за покупку и продажу сексуальных услуг, "жрицы любви" с улиц все чаще мигрируют в интернет.

Здесь нет витрин и нет интим-салонов. Здесь продается любовь без чека. Пока на восьмом километре немноголюдно. Но ближе к вечеру на трассе выстроится очередь. В поисках дешевых утех клиенты начнут охотиться на ночных бабочек. Однако скоро цена удовольствия вырастет. За ночь любви придется расплатиться собственной свободой.

На остановку восьмой километр ночные бабочки слетаются впрочем и днем. Здесь идет круглосуточный съем. Плечевые, так в простонародье называют тех, кто торгует на трассе, относятся к низшей касте проституток. В основном это лимита. Провинциалки в поисках легкого хлеба слетаются на огни большого города. Потому особо не прихотливы. За час просят всего семьдесят долларов.

Прогресс дошел и до проституток. Теперь в интернет-магазине можно купить не только мобильник, но и секс. Проститутки мигрировали во всемирную паутину. Оттуда их, впрочем, как и создателей порно сайтов, достать намного сложнее.

Каждая женщина знает себе цену. У путан, в зависимости от оказания услуги, она варьирует от 70 условных и выше. Но один автостоп для жрицы любви может обернуться штрафом до полутора миллионов. А в перспективе для проституток планируют утвердить другие расценки. Расплачиваться уже будут они. Собственной свободой. За час – пятнадцать суток.

Однако далеко не все путаны попадут под арест. Такой вид наказания не применяется к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет. Наказание за интим-услуги ужесточат. И, видимо, новый законопроект усложнит жизнь порочных особ.

