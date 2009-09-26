У дальнобойщиков появится «тревожная кнопка»

При нападении водитель в любой точке международной трассы, связывающей Брест и Москву, может нажать на «тревожную кнопку». Наряд белорусской или российской милиции тут же придет ему на помощь. На трассе М1 сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси и российского Департамента государственной защиты имущества проверили в действии систему, работающую по принципу сотовой связи.

Такая практика внедряется в соответствии с решением Объединенной коллегии Министерства внутренних дел Союзного государства. Безопасный коридор должен повысить привлекательность автодорожных перевозок ценных грузов, что повысит, по мнению экспертов, товарооборот между Россией и Беларусью, пишет «Р».