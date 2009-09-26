Прямой эфир

У дальнобойщиков появится «тревожная кнопка»

26 сентября 2009 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
При нападении водитель в любой точке международной трассы, связывающей Брест и Москву, может нажать на «тревожную кнопку». Наряд белорусской или российской милиции тут же придет ему на помощь. На трассе М1 сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси и российского Департамента государственной защиты имущества проверили в действии систему, работающую по принципу сотовой связи.   

Такая практика внедряется в соответствии с решением Объединенной коллегии Министерства внутренних дел Союзного государства. Безопасный коридор должен повысить привлекательность автодорожных перевозок ценных грузов, что повысит, по мнению экспертов, товарооборот между Россией и Беларусью, пишет «Р».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 сентября 2009 11:05

Распродажи в Минской области

25 сентября 2009 18:41

Коммунальщиков ждет персональная ответственность за подготовку к отопительному сезону

Государственную идеологию необходимо строить на фундаменте христианских ценностей
25 сентября 2009 14:06

Государственную идеологию необходимо строить на фундаменте христианских ценностей