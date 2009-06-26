Мингорисполком: Средний срок отключения горячей воды ни разу не превысил 14 дней

В отделе энергетики Мингорисполкома сообщили, что за последние три года к ним не поступило ни одной жалобы на превышение сроков отключения воды. - Средний срок отключения горячей воды по городу с 2006 года ни разу не превысил 14 дней, - утверждает в интервью «Р»
Александр Анцелиович, и.о. главного инженера Минских тепловых сетей. - Вспомните: еще 10—12 лет назад воду в сезон отключали на 25—30 дней. Последние пять, после поручения главы государства, – не более 14. Теперь задержка даже в 1—2 дня требует серьезных обоснований и в установленном порядке согласуется с Мингорисполкомом.