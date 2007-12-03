Метеорологи обещают дождливый декабрь

Погода в плюсе. ГАИ бьет тревогу, автомобилисты - рекорды по автоавариям. Медики и синоптики предупреждают: область низкого давления.

"Погоду на территории республики определяет Атлантический фронт", - подобный прогноз в сводках метеорологов пропишется как минимум на две недели.

В ближайшие две недели - туманы и гололед. Температуры в нынешнем декабре - выше средних на 1-2 градуса. Если так пойдет и дальше, - переобуться придется всем: и автомобилистам, и пешеходам.

Проснувшаяся верба - как символ погодных аномалий. Обычна она цветет перед Пасхой, но непривычно теплые температуры заставили растение зацвести в декабре. Станет ли верба атрибутом нынешнего Рождества Христова - покажет время.

Между тем, по предварительным прогнозам, морозов не будет и в Новый год. Что, вовсе, не удивляет ученых. Глобальное потепление, говорят они, и напоминают: в 20 веке дождливые зимы случались в Европе примерно раз в 50 лет, утверждают они. Впрочем, век 21 удивит нас куда более яркими сюрпризами.

