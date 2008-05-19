Лагеря должны предоставить все условия для комфортного отдыха и оздоровления детей

На оперативном совещании в Мингорисполкоме рассматривали ход подготовки лагерей к предстоящему летнему сезону. В этом году откроется более 30 загородных объектов. Первый заезд начнется уже на следующей неделе и продлится до 10 июня.



Между тем, по данным санитарных служб города, некоторые лагеря не готовы принять школьников. Не отремонтированы пищеблоки, медицинские пункты, бытовые помещения, спортивные площадки и спальные корпуса. Как сообщила Наталья Жукова, 1-й заместитель главного государственного санитарного врача Минска, на 15 мая ряд оздоровительных лагерей готовы на 20-30 %, а порядка 10 лагерей по городу не готовы.