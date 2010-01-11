Граждане Украины, проживающие в Беларуси, смогут проголосовать на Президентских выборах

Установлены кабинки для голосования и урны для бюллетеней. Всю же необходимую информацию о кандидатах можно найти на специальных стендах.
Игорь Лиховый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:
– Для граждан Украины, проживающих в Беларуси, есть возможность проголосовать на двух участках. На участке №7 в Минске по улице Старовилинская, 51 и №8 – в Бресте. Выборы в Украине проходят раз в три года, либо парламентские, либо Президентские. И граждане Украины довольно активно участвуют в избрании главы государства и таким образом они чувствуют единство со своими родственниками, проживающими в Украине.