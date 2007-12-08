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Электронный перевод скоро станет доступен пользователям Интернет

08 декабря 2007 18:18
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Теперь, для того, чтобы переслать деньги в другой город, не обязательно толпиться в сберкассах и почтовых отделениях. Достаточно иметь кредитную карту и выход в Интернет.
# общество

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