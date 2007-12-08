Электронный перевод скоро станет доступен пользователям Интернет

Теперь сотрудники правоохранительных органов будут работать в условиях повышенной комфортности.
8 декабря 1991 года в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще тогдашние лидеры Беларуси, России и Украины подписали соглашение о прекращении существования Советского Союза.
С 8 по 18 декабря в Минске из-за ремонта на перекрестке улиц Ульяновской и Свердлова изменяется движение трамваев.
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