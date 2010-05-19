Единый день встреч с населением будет у минских депутатов

Об этом сообщил на своей первой пресс-конференции председатель Мингорсовета Михаил Саванович.

Встречаться с горожанами народные избранники будут в первый понедельник месяца с пяти до семи вечера. Узнать больше о проблемах минчан помогут комитеты территориального общественного самоуправления – так называемые КТОСы, а помогать депутатам будет «Совет старейшин». В него войдут опытные депутаты предыдущих созывов.

Михаил Саванович, председатель Минского городского Совета депутатов:

– Это люди опытные, люди, которые многие годы работали в Совете, есть даже предложения от бывших руководителей города. Это коллегиальный орган, который будет подсказывать и давать советы.