Борисовчанин полтора года водил машину по правам умершего

При мелких нарушениях фальшивка «срабатывала» неоднократно.

Своих же прав 30-летний автолюбитель лишился за вождение в нетрезвом виде. Позже нашёл чужое водительское удостоверение и успешно им пользовался: пять раз борисовчанина останавливали за превышение скорости и в подлинности документа инспекторы не сомневались.

Водитель привлёк внимание сотрудников милиции в Минске, когда в очередной раз превысил скорость. Выяснилось, что настоящий владелец предъявленных прав умер ещё пять лет назад. Нарушитель сразу признался в подлоге.

Сергей Козел, пресс-офицер Ленинского РУВД Минска:

Он посчитал, что он похож на фотографию человека, чьи водительские права он нашел. И пользовался этим удостоверением, после того как его лишили прав за вождение в нетрезвом виде.