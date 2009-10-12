Белорусам предлагают переселиться на крыши

Новые, ранее не использовавшиеся архитектурные формы, стали появляться в Беларуси. Речь идет о домах с плоской эксплуатируемой крышей.

«Строительство домов с плоской эксплуатируемой кровлей широко распространено в странах Западной Европы, в частности в Германии и скандинавских странах. Однако в Беларуси они до последнего времени не возводились», - отметили в компании «ЮСК-Стройпроект».

По их словам, еще во времена СССР были попытки строить дома с плоской кровлей. Однако они провалились: «из-за низкого качества строительства и материалов, а также устаревших технологий кровля протекала», сообщает «Интерфакс-Запад» . Сегодня, отмечают архитекторы, развитие технологий, а также использование современных стройматериалов позволяет строить дома с плоской эксплуатируемой кровлей с гарантией надежности.

Как подчеркнули специалисты, строительство подобного жилья позволяет решать проблему нехватки территории, так как выделяемые земельные участки, особенно в черте города, невелики - стандартные 6 соток. «Теперь крыша - это не только защита от непогоды, но и некая «приватная зона», где можно отдыхать или разбить сад и даже грядки. По сути, строительство дома с эксплуатируемой крышей меняет всю концепцию усадьбы. Это второе дыхание земельного участка», - отметили эксперты.