Александр Лукашенко встретится с финалистами республиканского конкурса «Учитель года – 2009»

Глава государства вручит победителю главный приз – «Хрустальный журавль» и ключи от автомобиля.

В этом году его получит директор средней общеобразовательной школы №2 города Ганцевичи Брестской области, учитель биологии Юрий Андрейчик.

Конкурс проводится в стране с 1991 года. А встреча Президента с финалистами стала традиционной с 1995.

Состязание педагогов проходит в 4 этапа: в самом учреждении образования, на городском и районном уровне, на областном и на республиканском. В нынешнем году в первом этапе конкурса приняли участие 10 тысяч учителей. На заключительном соревновании встретились только 21.