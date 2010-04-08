117-й элемент таблицы Менделеева синтезировали в России

Российские ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне совместно с американскими коллегами впервые в истории успешно синтезировали 117-й элемент таблицы Менделеева.

Эксперимент был начат в июле 2009 года. Для синтеза 117-го элемента мишень из 97-го элемента, берклия-249, полученного в Окриджской национальной лаборатории (США), обстреливали ионами кальция-48 на ускорителе У-400 Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.

«Мы достоверно зафиксировали шесть событий рождения ядер 117-го элемента и заполнили таким образом пустовавшее до сих пор место в таблице Менделеева между 116-м и 118-м элементами», — сказал академик Оганесян.

По словам профессора Дмитриева, особых неожиданностей в эксперименте возникнуть не должно было: «Мы знаем реакцию синтеза 116-го, мы знаем реакцию синтеза 118-го и можем четко говорить, как себя поведет новый элемент».

Однако сложность заключалась в том, что для реакции синтеза необходимо было использовать мишень из берклия — чрезвычайно дорогого материала, который распадается за 320 дней. За этот срок ученым нужно было успеть провести все необходимые эксперименты.

«Мы будем использовать очень дефицитную мишень. Поэтому мы раньше и не синтезировали 117-й элемент. Только в этом году ее для нас синтезирует лаборатория Окридж — самый известный центр ядерной физики в США. Они дают нам около 30 миллиграммов берклия. Его стоимость — миллионы долларов», — подчеркнул тогда профессор Дмитриев.

Временное название элемента — унунсептий, сокращенно — Uus (по данным сайта WebElements), что в переводе с латыни означает «Сто семнадцатый». В дальнейшем элементу подберут другое название.

Сотрудники Лаборатории ядерных реакций имени Флерова с 1960-х годов успешно синтезируют новые элементы. Во времена СССР здесь были получены 104-й, 105-й, 106-й, 107-й, 108-й элементы. Здесь же были синтезированы впервые сверхтяжелые элементы с атомными номерами со 112 по 116 и самый тяжелый на сегодня 118-й элемент. Теперь ученым удалось заполнить «пропуск» и синтезировать 117-й элемент, сообщает NEWSru.com.