Забастовка сотрудников МО Британии может осложнить поставки оружия в Украину

Поставка вооружений Украине может быть осложнена из-за начавшейся забастовки персонала одного из предприятий Министерства обороны Великобритании. Об этом сообщает газета The Mirror, передает РИА Новости.

Более 50 работников склада в Шотландии вышли на забастовку из-за низкой заработной платы. Этот склад поставляет в Украину ракеты Storm Shadow и Brimstone, а также вооружение для атомных субмарин. Стачка продлится до 17 июля. По словам представителя Минобороны, были приняты меры по обеспечению непрерывной работы склада, и это никак не отразится на поставках оружия для Украины.

Ранее было принято решение о поставке Ракеты Storm Shadow украинской стороне. Данные ракеты применялись для нанесения ударов по российским тыловым районам и гражданским объектам.