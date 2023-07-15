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Забастовка сотрудников МО Британии может осложнить поставки оружия в Украину

15 июля 2023 09:42
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Поставка вооружений Украине может быть осложнена из-за начавшейся забастовки персонала одного из предприятий Министерства обороны Великобритании. Об этом сообщает газета The Mirror, передает РИА Новости.

Более 50 работников склада в Шотландии вышли на забастовку из-за низкой заработной платы. Этот склад поставляет в Украину ракеты Storm Shadow и Brimstone, а также вооружение для атомных субмарин. Стачка продлится до 17 июля. По словам представителя Минобороны, были приняты меры по обеспечению непрерывной работы склада, и это никак не отразится на поставках оружия для Украины.

Ранее было принято решение о поставке Ракеты Storm Shadow украинской стороне. Данные ракеты применялись для нанесения ударов по российским тыловым районам и гражданским объектам.

# Международная политика

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